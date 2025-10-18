Incidente fatale in Costiera Belnome non ce l' ha fatta
Non ce l'ha fatta, purtroppo, Gianni Belnome, il dentista 60enne originario di Piano di Sorrento coinvolto nel sinistro di domenica pomeriggio, lungo la statale 163 Amalfitana, non lontano daPositano.Il centauro aveva avuto la peggio tra i 3 feriti soccorsi ed era stato elitrasportato d'urgenza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
