Incidente choc soccorsi subito sul posto ma non c’era più niente da fare | chi era il 28enne alla guida

Tragedia sulle strade italiane alle prime luci dell’alba. Un giovane di appena 28 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto in circostanze ancora tutte da chiarire. L’auto sulla quale viaggiava è uscita improvvisamente di strada, terminando la sua corsa in una scarpata dopo un volo di alcuni metri. L’impatto è stato violentissimo e, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Una mattina segnata dallo sgomento e dal dolore per un’intera comunità. Il dramma si è consumato a San Severino Marche, in provincia di Macerata. L’incidente è avvenuto intorno alle 6. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

