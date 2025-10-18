Incidente a Viterbo Mercedes si ribalta sulla Cassia nord

Viterbotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 ottobre, sulla Cassia nord, una Mercedes si è ribaltata poco dopo l'uscita della superstrada, in direzione del centro di Viterbo. L’incidente è avvenuto intorno alle 12,30, in linea d'aria difronte al centro commerciale San Lazzaro.Secondo le prime. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

