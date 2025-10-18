Incidente a Viterbo Mercedes si ribalta sulla Cassia nord | FOTO

Incidente stradale a Viterbo. Una Mercedes si è ribaltata su via Cassia nord intorno alle 12,30 di oggi, sabato 18 ottobre. È successo poco dopo l'uscita della superstrada, in direzione del centro di Viterbo e di fronte (in linea d'aria) al centro commerciale San Lazzaro.L'auto si sarebbe. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it