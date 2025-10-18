Incidente a Torino | scontro tra due macchine sospesa la circolazione dei tram
Incidente a Torino intorno alle 21 di ieri, 17 ottobre 2023. In corso Unione Sovietica, due auto si sono scontrate all'altezza del civico 490. Uno dei veicoli, dopo l'urto, è finito sul marciapiede al centro della carreggiata. Fino alla rimozione delle macchine, la circolazione dei tram in questo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
