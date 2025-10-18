Incidente a Pradalunga | tra i dieci feriti anche cinque bimbi piccoli traffico paralizzato

Ci sono anche cinque bambini piccoli tra i dieci feriti in un incidente avvenuto poco prima delle 10.30 di sabato 18 ottobre a Pradalunga, lungo la superstrada della Val Seriana: due bimbe di cinque anni, due di due e un bimbo di un anno. Gli altri sono una ragazzina di 11 anni, una donna di 33 e tre uomini, di 33, 35 e 56 anni. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un tamponamento a catena che avrebbe coinvolto più di una vettura sulla carreggiata in direzione Bergamo, nella zona dell’uscita di Nembro: il traffico da Clusone verso la città viene deviato sull’uscita di Albino, mentre chi sale verso la valle sta invertendo la marcia in prossimità dello schianto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

