inciampa mentre brucia le sterpaglie anziano finisce nel fuoco grave

Stava bruciando un cumulo di sterpaglie quando, forse a causa di un malore causato dall’inalazione del fumo, è caduto all’interno del rogo. Il gravissimo infortunio si è verificato ieri mattina, poco prima delle 13 tra le campagne di Villafranca di Medolla, all’altezza di via Campana. L’agricoltore, un uomo di 86 anni residente nella zona, ha riportato ustioni gravissime soprattutto al volto ed è stato traferito d’urgenza con l’elisoccorso di Bologna al centro grandi ustionati di Parma. Le condizioni dell’anziano sono purtroppo gravi. L’episodio si è verificato appunto in tarda mattinata. La dinamica al momento non è chiara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

