Incentivi statali auto | da Giustiauto prenota il tuo bonus da 11mila euro

Pisatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giustiauto, storica concessionaria Stellantis della Provincia con sede a Pisa, Pontedera e Cascina, rende noto che chi è interessato all'acquisto di una vettura o di un veicolo commerciale elettrico potrà usufruire degli incentivi statali 2025. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

incentivi statali auto giustiautoIncentivi statali 2025: tutti i rivenditori auto accreditati - Scopri l'elenco dei rivenditori auto accreditati dove spendere il bonus. Secondo sicurauto.it

Incentivi auto elettriche, si parte il 22 ottobre: come fare la richiesta - Lo sportello online per la presentazione delle domande da parte degli utenti in cerca dei nuovi veicoli elettrici sarà aperto il prossimo 22 ottobre ... Lo riporta virgilio.it

incentivi statali auto giustiautoLe 50 auto elettriche con incentivi statali: i prezzi dalla meno cara - Le 50 elettriche con incentivi statali, ordinate per prezzo chiavi in mano dalla meno cara con lo sconto di 11. Secondo motorisumotori.it

Cerca Video su questo argomento: Incentivi Statali Auto Giustiauto