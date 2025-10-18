Incentivi statali auto | da Giustiauto prenota il tuo bonus da 11mila euro

Pisatoday.it | 18 ott 2025

Giustiauto, storica concessionaria Stellantis della Provincia con sede a Pisa, Pontedera e Cascina, rende noto che chi è interessato all'acquisto di una vettura o di un veicolo commerciale elettrico potrà usufruire degli incentivi statali 2025. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

