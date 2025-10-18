Incendio in un’officina danni ingenti e tetto parzialmente crollato | intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando Provinciale di Terni sono intervenuti stamattina, sabato 18 ottobre, lungo la Flaminia Ternana al confine tra i territori di Terni e Narni. Una volta ricevuta la chiamata alla centrale operativa si sono diretti in un’officina. Erano infatti passate le otto quando il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In fiamme un’officina tra Terni e Narni: crolla parte del tetto. Danni ingenti - Erano da poco passate le otto, il titolare si era appena allontanato per fare colazione, quando le fiamme s ... Lo riporta umbria24.it

