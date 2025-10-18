Incendio in una villetta a Ozzano dell’Emilia | VIDEO
Nella serata di oggi, sabato 18 ottobre, c’è stato un grosso incendio ad Ozzano dell’Emilia, in provincia di Bologna. Le fiamme sono divampate all’interno di una villetta in via Tolara di Sopra, all’altezza del dipartimento di Veterinaria dell’Università di Bologna.Registrati alla sezione Dossier. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
