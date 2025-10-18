Incendio in una villetta a Ozzano dell’Emilia | VIDEO

Bolognatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di oggi, sabato 18 ottobre, c’è stato un grosso incendio ad Ozzano dellEmilia, in provincia di Bologna. Le fiamme sono divampate all’interno di una villetta in via Tolara di Sopra, all’altezza del dipartimento di Veterinaria dell’Università di Bologna.Registrati alla sezione Dossier. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Incendio distrugge tetto villetta a Leivi, due famiglie evacuate - Un incendio ha distrutto il tetto di una villetta nella notte a Leivi nell'entroterra di Chiavari (Genova), non risultano feriti ma le due famiglie residenti sono state evacuate dai vigili del fuoco. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Villetta Ozzano Dell8217emilia