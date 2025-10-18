Incendio in taverna necessario l' intervento dei vigili del fuoco

Leccotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura per un incendio divampato dalla cucina di una taverna. Il rogo si è verificato nella parte bassa di un'abitazione di Colle Brianza intorno alle ore 10 di oggi, sabato 18 ottobre. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra dal comando di Lecco. L'intervento. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

