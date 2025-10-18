Incendio a Ozzano Bologna il video del maxi rogo | famiglia evacuata

E' successo in via Tolara di Sopra: il fuoco si sarebbe sviluppato da una tavernetta. Mamma, papà e tre bambini evacuati: due di loro portati in ospedale solo per accertamenti.

