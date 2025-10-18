Inaugurazione Horrorworld | in migliaia ad Edenlandia per il Festival del Terrore

Tempo di lettura: 2 minuti E’ iniziato ad Edenlandia HorrorWorld, un appuntamento imperdibile per chi ama il dark e l’oscuro. L’apertura dell’evento, con il corteo funebre di decine di zombie e con la spettacolare coreografia di “Thriller”, è stato applaudito dalle migliaia di ospiti di Edenlandia che tra i viali hanno incrociato fino a notte fonda alcune tra le icone horror più famose come Freddy Krueger, Ghost Face, Michael Myers, The Nun, Joker, Beetlejuice e Mercoledì Addams. Dall’imbrunire all’una di notte, dal venerdì alla domenica fino al 2 Novembre, HorrorWorld trasforma Edenlandia in un villaggio del terrore con trenta attori che si aggireranno, tra tenebre, nebbia, urla e corridoi infestati ma il clou della serata horror,che si ripeterà fino ad halloween, è nelle tre attrazioni speciali e maledette, affollatissime nella notte inaugurale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

