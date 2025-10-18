Inaugurato il nuovo laboratorio orafo della Fondazione Tab Its Academy

È stato inaugurato oggi, sabato 18 ottobre, il nuovo laboratorio orafo a disposizione degli studenti di Fondazione Turismo, Arte e Beni culturali Tab Its Academy, l’istituto tecnologico superiore che forma professionisti per le aziende del settore turismo e beni culturali, e dell’Istituto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it