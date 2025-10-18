Inaugurati nel parco di Villa Guzzi il gattile e l' oasi felina di Lecco

Leccotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato inaugurato questa mattina, sabato, il nuovo gattile e l'oasi felina del comune di Lecco. Come illustrato dal sindaco Mauro Gattinoni presente al taglio del nastro, in questo angolo del parco di villa Guzzi “potranno trovare casa sia i gatti delle colonie feline non più in grado di vivere. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

inaugurati parco villa guzziInaugurati nel parco di Villa Guzzi il gattile e l'oasi felina di Lecco - E' stato inaugurato questa mattina, sabato, il nuovo gattile e l'oasi felina del comune di Lecco. Segnala leccotoday.it

inaugurati parco villa guzziVilla Guzzi, i gatti randagi trovano casa - Sarà inaugurato sabato il nuovo gattile di Lecco, nel parco di Villa Guzzi, splendida dimora del XVI secolo che fu di Ulisse Guzzi, partigiano della prim ... Si legge su msn.com

inaugurati parco villa guzziUna reggia per i mici nel parco di Villa Guzzi - Sarà inaugurato sabato prossimo nel parco di Villa Guzzi, splendida ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inaugurati Parco Villa Guzzi