In quattro piazze i Biscotti Senza Frontiere per il Fondo Emergenze di Msf

Sabato 18 e domenica 19 ottobre anche Verona parteciperà alla seconda edizione di “Biscotti Senza Frontiere”, l’iniziativa nazionale di Msf (Medici Senza Frontiere) a sostegno del Fondo Emergenze, che garantisce interventi medici rapidi e indipendenti in contesti di guerra, calamità naturali ed. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche questi approfondimenti

- Le piazze per Gaza sono antisemite. Figli di papà che se la prendono coi poliziotti che sono pagati quattro soldi - Ma i quattro soldi siete voi a pagarli Lui va in crash #realpolitik - X Vai su X

Mancano pochi giorni! Il 18 e 19 ottobre, dalle 9 alle 18, saremo in quattro piazze di Verona per sostenere insieme il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere con l’acquisto di scatole di biscotti solidali. Piazza Vittorio Veneto Piazza Cittadella - facebook.com Vai su Facebook

«Biscotti senza frontiere», sabato e domenica nelle piazze toscane - L’iniziativa di Msf che per il secondo anno avvia una raccolta straordinaria di fondi per intervenire nei teatri di guerra portando aiuto e cure ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it

“Biscotti Senza Frontiere”: MSF in piazza anche in Sicilia per la solidarietà che cura - Palermo, Capo d’Orlando, Messina, Sciacca e Siracusa saranno protagoniste, domani 18 e domenica 19 ottobre, della seconda edizione di “Biscotti Senza Frontiere“, l’iniziativa promossa da Medici Senza ... Si legge su blogsicilia.it

Barilla sostiene Medici Senza Frontiere con l’iniziativa ‘Biscotti senza frontiere’ - Il 18 e 19 ottobre torna in oltre 150 piazze italiane “Biscotti senza frontiere”, la campagna solidale promossa da Medici Senza Frontiere per raccogliere fondi a sostegno dei propri progetti umanitari ... Come scrive foodaffairs.it