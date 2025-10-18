In quattro piazze i Biscotti Senza Frontiere per il Fondo Emergenze di Msf

Veronasera.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 e domenica 19 ottobre anche Verona parteciperà alla seconda edizione di “Biscotti Senza Frontiere”, l’iniziativa nazionale di Msf (Medici Senza Frontiere) a sostegno del Fondo Emergenze, che garantisce interventi medici rapidi e indipendenti in contesti di guerra, calamità naturali ed. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

quattro piazze biscotti senza«Biscotti senza frontiere», sabato e domenica nelle piazze toscane - L’iniziativa di Msf che per il secondo anno avvia una raccolta straordinaria di fondi per intervenire nei teatri di guerra portando aiuto e cure ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it

“Biscotti Senza Frontiere”: MSF in piazza anche in Sicilia per la solidarietà che cura - Palermo, Capo d’Orlando, Messina, Sciacca e Siracusa saranno protagoniste, domani 18 e domenica 19 ottobre, della seconda edizione di “Biscotti Senza Frontiere“, l’iniziativa promossa da Medici Senza ... Si legge su blogsicilia.it

quattro piazze biscotti senzaBarilla sostiene Medici Senza Frontiere con l’iniziativa ‘Biscotti senza frontiere’ - Il 18 e 19 ottobre torna in oltre 150 piazze italiane “Biscotti senza frontiere”, la campagna solidale promossa da Medici Senza Frontiere per raccogliere fondi a sostegno dei propri progetti umanitari ... Come scrive foodaffairs.it

Cerca Video su questo argomento: Quattro Piazze Biscotti Senza