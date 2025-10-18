In Piazza Almerici il ' Cuore con Orchidea' e un defibrillatore in ricordo di Carlotta Gianni

Un progetto nato da una perdita prematura e dolorosa – quella della giovane ingegnera cesenate Carlotta Gianni, scomparsa nel 2021 a causa di un arresto cardiaco – è diventato un dono per tutta la città. Si tratta di ‘Ci vuole cuore’, l’iniziativa che porta il nome dell’espressione scelta dalla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

