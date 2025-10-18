In Perù il governo dichiara lo stato di emergenza

Dopo giorni di scontri, il governo del Perù ha annunciato che dichiarerà lo stato di emergenza nella capitale Lima, dove migliaia di persone sono scese in piazza contro la criminalità dilagante e contro il nuovo presidente José Jerí, accusato di essere già parte del problema. La decisione, confermata dal primo ministro Ernesto Álvarez, prevede misure drastiche: si parla di coprifuoco in tutti i 43 distretti della capitale e di restrizioni ai movimenti, perfino per i motociclisti, nel tentativo di contenere la violenza e i blocchi stradali. Ma sul terreno, la tensione resta altissima. Un Paese in rivolta permanente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

