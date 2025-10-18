In migliaia in piazza per la ex Gkn e la Palestina FOTO - VIDEO

Firenzetoday.it | 18 ott 2025

Migliaia oggi, sabato 18 ottobre, in piazza per la ex Gkn e la Palestina, per le strade di Novoli, a Firenze. Ad indirla, il Collettivo di Fabbrica della ex Gkn.“Genocidio, speculazione finanziaria e immobiliare, crisi climatica, precarietà, salari da fame, soldi pubblici al riarmo, guerre e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

