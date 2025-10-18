In migliaia in piazza per la ex Gkn e la Palestina FOTO - VIDEO
Migliaia oggi, sabato 18 ottobre, in piazza per la ex Gkn e la Palestina, per le strade di Novoli, a Firenze. Ad indirla, il Collettivo di Fabbrica della ex Gkn.“Genocidio, speculazione finanziaria e immobiliare, crisi climatica, precarietà, salari da fame, soldi pubblici al riarmo, guerre e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Migliaia di persone sono scese in piazza a Barcellona e Madrid per sostenere la causa palestinese. A Barcellona i manifestanti si sono radunati vicino al consolato israeliano accendendo falò. A Madrid la folla ha marciato chiedendo una pace "giusta", critican - facebook.com Vai su Facebook
Migliaia in piazza a Udine al corteo contro Italia-Israele. Un gruppo, poi allontanato dai manifestanti, ha tentato di forzare il cordone di polizia per avvicinarsi allo stadio Friuli, generando degli scontri. Un giornalista è rimasto ferito - X Vai su X
Ex Gkn, nuovo corteo a Firenze: migliaia in piazza per 'Davide contro Golia', tramvia ferma - Trenta ore di occupazione del consiglio comunale, diciassettemila voti per l’intervento pubblico, sei giorni di occupazione della torre di San Niccolò, tre documentari, uno spettacolo teatrale visto ... 055firenze.it scrive
Scontri al corteo per l’ex Gkn. Danneggiato l’aeroporto di Firenze - Sono migliaia i manifestanti al corteo della ex Gkn, la fabbrica di Campi Bisenzio che non produce più dal 2021. Si legge su quotidiano.net
Ex Gkn, in migliaia al corteo per Gaza. Scontri con la polizia all’aeroporto: quattro feriti - Tensione altissima all'aeroporto di Firenze oggi pomeriggio, dove una parte del corteo in solidarietà ai lavoratori ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) ha fatto irruzione nello scalo, sfondando un cord ... Secondo affaritaliani.it