In memoria di Sara Campanella a Torregrotta nasce un' area per ricordare la studentessa vittima di femminicidio

Messinatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno spazio dedicato a Sara Campanella, affinché la sua memoria non vada mai perduta. Il comune di Torregrotta ha scelto di rendere omaggio alla studentessa, vittima del femminicidio commesso da Stefano Argentino e avvenuto lo scorso 31 marzo a Messina. L'iniziativa è stata portata avanti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

