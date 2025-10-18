In memoria di Sara Campanella a Torregrotta nasce un' area per ricordare la studentessa vittima di femminicidio
Uno spazio dedicato a Sara Campanella, affinché la sua memoria non vada mai perduta. Il comune di Torregrotta ha scelto di rendere omaggio alla studentessa, vittima del femminicidio commesso da Stefano Argentino e avvenuto lo scorso 31 marzo a Messina. L'iniziativa è stata portata avanti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
