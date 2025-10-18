In Medioriente è arrivato un terremoto e non l’hanno sentito
Un bug può essere fatale per l’intero processo di pace: la questione palestinese continua ad essere nelle mani di Hamas, non dei Palestinesi. Lo Statuto del 18 agosto 1988, reso noto appena dopo lo scoppio della prima Intifada l’8 dicembre 1987, definisce Hamas come un ramo dei “Fratelli Musulmani” in Palestina, impegnato nella “lotta contro l’occupazione sionista” e nella costruzione di uno Stato islamico in tutta la Palestina storica. Si tratta di 36 articoli, lungo i quali la guerra contro Israele appare come la guerra religiosa dell’Islam contro l’Ebraismo, la Jihad appunto. Israele viene descritto come un’entità usurpatrice da eliminare dal territorio “dal fiume Giordano al mare”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
