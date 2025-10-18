In manovra flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio legati a rinnovi contrattuali La Uil si smarca dalla Cgil | Era nostra richiesta

Il governo Meloni introduce in legge di Bilancio incentivi fiscali di “sostegno ai salari “. Gli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali siglati nel 2025 e 2026 saranno tassati al 5% per i dipendenti con reddito fino a 28.000 euro, mentre i premi di produttività fino a 5.000 euro lordi saranno tassati all’1%. La prima misura è temporanea e da sola di certo non basta a contrastare il lavoro povero o a compensare la bocciatura del salario minimo legale. Ma incontra l’apprezzamento della Uil: per il segretario generale Pierpaolo Bombardieri “riconosce dignità al contratto”, al contrario di interventi come il bonus da 80 euro del governo Renzi, e pur essendo solo “un primo passo” era una delle richieste della sigla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

