In Lombardia solo 4 esami salvavita su 10 vengono erogati entro 72 ore | la denuncia del Pd
In Lombardia solo 4 visite su 10 urgenti vengono eseguite entro le 72 ore. Anche in questa particolare area, crescono le liste d'attesa. Il sistema sanitario, infatti, non riesce a rispondere alla richiesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
