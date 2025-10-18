In Italia la produttività è ferma da vent’anni. A Milano no. La città e la sua area metropolitana rappresentano oggi il motore più efficiente del Paese. Il divario con il resto d’Italia non è un effetto del ciclo economico, ma la conseguenza di un modello che si è sedimentato nel tempo: un’economia ad alta densità di conoscenza, imprese capitalizzate, reti professionali fitte e una capacità di adattamento che altrove manca ( ne abbiamo parlato in una precedente riflessione sul perché Milano sia il centro italiano delle startup ). Dal 2000 la produttività del lavoro italiana è cresciuta molto meno che in Germania, Francia o Spagna, come testimoniato dalla Banca d’Italia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - In Italia la produttività è ferma da vent’anni, a Milano no