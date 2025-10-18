In Italia la poltrona di premier brucia | servono pompieri non piromani
di Franco Luceri – Su internet ho trovato questo “geniale” commento indirizzato alla Premier Meloni: “È un istrione che sa parlare alla pancia del popolino. Diciamo che sarebbe stata un’ottima televenditrice di padelle.” L’autore di questo rozzo commento, avrà esaurito precocemente i neuroni, perché ha squalificato l’attuale Premier e il “popolino” tutto pancia e niente cervello. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
