In Italia la poltrona di premier brucia | servono pompieri non piromani

Imolaoggi.it | 18 ott 2025

di Franco Luceri – Su internet ho trovato questo “geniale” commento indirizzato alla Premier Meloni: “È un istrione che sa parlare alla pancia del popolino. Diciamo che sarebbe stata un’ottima televenditrice di padelle.” L’autore di questo rozzo commento, avrà esaurito precocemente i neuroni, perché ha squalificato l’attuale Premier e il “popolino” tutto pancia e niente cervello. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

