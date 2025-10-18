IN COPPIA SI VINCE! Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi campioni del mondo nel trap misto! Storico argento per San Marino!
Si chiudono in maniera gloriosa per l’Italia i Mondiali senior 2025 di tiro a volo, andati in scena ad Atene, in Grecia: nella finale del trap a coppie miste Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi conquistano la medaglia d’oro dopo aver dominato l’atto conclusivo. Il primo titolo iridato centrato dagli azzurri corrisponde alla quarta medaglia complessiva per l’Italia, dopo gli argenti conquistati nel trap individuale femminile da Silvana Maria Stanco, a cui si aggiungono quelli ottenuti nelle specialità non olimpiche delle classifiche a squadre di skeet maschile e trap femminile. Nella finale per l’oro Italia 2, con la coppia composta da Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi, conduce sempre la gara in testa, sfruttando il vantaggio di sparare prima degli avversari per mettere pressione al duo di San Marino, formato da Gian Marco Berti ed Alessandra Perilli, costretto costantemente ad inseguire. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Poker di vittorie per Gaia! Gaia Serra Zanetti, in coppia con Juno Chiudelli, vince anche la quarta tappa del circuito Junior Next Gen nel doppio Under 12, disputata alla Canottieri Mincio (MN) Un risultato straordinario: 4 vittorie su 4 tappe! Complimenti r - facebook.com Vai su Facebook
Coppia vince 56 mila euro allo show di Amadeus: «Li usiamo per sposarci» - X Vai su X
LA COPPIA D’ORO! Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi campioni del mondo nel trap misto! Storico argento per San Marino! - Si chiudono in maniera gloriosa per l'Italia i Mondiali senior 2025 di tiro a volo, andati in scena ad Atene, in Grecia: nella finale del trap a coppie ... Segnala oasport.it