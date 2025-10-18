In Calabria lavoro instabile e giovani costretti a emigrare | Uil su report Istat e Inps

Dopo la pubblicazione dei dati Istat e del report Inps relativo al 2024, la segretaria regionale Uil Calabria Mariaelena Senese esprime le sue preoccupazioni sui preoccupanti dati che registrano un percentuale del 12,1% di famiglie in stato di povertà assoluta nel Mezzogiorno, marcando un divario. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Oktoberfest Calabria 2025: presentata l'edizione che unisce festa, lavoro e territorio: La conferenza stampa di presentazione dell'Oktoberfest Calabria 2025 si è svolta questa mattina in un luogo simbolico: la tensostruttura in fase di allestimento nell'area merc

Morti sul lavoro in Calabria, Anmil: "Non abbassare la guardia" https://rainews.it/tgr/calabria/video/2025/10/morti-sul-lavoro-in-calabria-anmil-non-abbassare-la-guardia-88d5aa87-93cf-4619-bc20-f33222a2248f.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24….

Uil: "In Calabria lavoro instabile, salari bassi e giovani costretti ad emigrare" - L istantanea 2025 tra dati ISTAT e rendiconto sociale regionale INPS conferma la persistenza di crescenti fragilità ... Secondo reggiotv.it

Inps: Senese, condizioni strutturali e crescenti fragilità - "L'istantanea 2025 tra dati Istat e rendiconto sociale regionale Inps conferma la persistenza di condizioni strutturali e crescenti fragilità: in Calabria lavoro instabile, salari bassi e giovani cost ... ansa.it scrive

Calabrese: «Lavoro in ripresa in Calabria, incentivi e smart working iniziano a dare risultati» - Lo ha detto Giovanni Calabrese, assessore al lavoro della Regione Calabria, durante la presentazione del Rendiconto sociale 2024 dell’Inps Calabria: «situazione ancora delicata ma in evoluzione positi ... Lo riporta quicosenza.it