In Calabria lavoro instabile e giovani costretti a emigrare | Uil su report Istat e Inps

Dopo la pubblicazione dei dati Istat e del report Inps relativo al 2024, la segretaria regionale Uil Calabria Mariaelena Senese esprime le sue preoccupazioni sui preoccupanti dati che registrano un percentuale del 12,1% di famiglie in stato di povertà assoluta nel Mezzogiorno, marcando un divario. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

