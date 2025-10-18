In biblioteca si possono donare dei codici per i detenuti

Tra il 20 e il 24 ottobre sarà possibile donare codici di diritto e di procedura, penale e civile – preferibilmente aggiornati alla riforma Cartabia del 2022 – per metterli a disposizione dei detenuti della casa circondariale di Udine. È un'iniziativa di beneficenza nata dall'Università di Udine. 🔗 Leggi su Udinetoday.it