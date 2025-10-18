In Australia Bezzecchi vince la Sprint Race 19° Bagnaia
Il riminese precede Raul Fernandez e Pedro Acosta, quinto Di Giannantonio. ROMA - Marco Bezzecchi (Aprilia) domina la Sprint Race del Gran Premio di Australia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota riminese, alla terza vittoria nelle ultime quattro Sprint, scattato dalla seco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? MOTOGP, BEZZECCHI BATTE RAUL FERNANDEZ ED È DOPPIETTA APRILIA. 3º ACOSTA, MALE BAGNAIA Marco Bezzecchi si aggiudica la Sprint Race del GP d’Australia, superando Raul Fernandez a poche tornate dal termine e nonostante abbia a - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP | GP Australia, Qualifiche: Quartararo beffa Bezzecchi per la pole ? @pea_giulia - X Vai su X
Moto Gp, gp d'Australia: Bezzecchi vince la gara sprint. Penultimo Pecco Bagnaia - Il pilota dell'Aprilia, partito dalla seconda posizione dietro a Quartararo, ha dominato la gara corta sul circuito di Philipp Island, ottenendo così il suo terzo trionfo stagionale dopo i successi di ... Da tg24.sky.it
MotoGP | GP Australia: Bezzecchi conduce l’1-2 Aprilia nella Sprint - Marco Bezzecchi rispetta il pronostico e vince la Sprint del GP Australia MotoGP a Phillip Island. Lo riporta thelastcorner.it
Bezzecchi vince la Sprint del GP d'Australia: Bagnaia penultimo - Assenti per infortuni il campione del mondo Marc Marquez e l'iridato 2024 Jorge Martin ... Lo riporta tuttosport.com