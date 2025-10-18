In Australia Bezzecchi vince la Sprint Race 19° Bagnaia

Ilgiornaleditalia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il riminese precede Raul Fernandez e Pedro Acosta, quinto Di Giannantonio. ROMA - Marco Bezzecchi (Aprilia) domina la Sprint Race del Gran Premio di Australia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota riminese, alla terza vittoria nelle ultime quattro Sprint, scattato dalla seco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

in australia bezzecchi vince la sprint race 19176 bagnaia

© Ilgiornaleditalia.it - In Australia Bezzecchi vince la Sprint Race, 19° Bagnaia

Altri contenuti sullo stesso argomento

australia bezzecchi vince sprintMoto Gp, gp d'Australia: Bezzecchi vince la gara sprint. Penultimo Pecco Bagnaia - Il pilota dell'Aprilia, partito dalla seconda posizione dietro a Quartararo, ha dominato la gara corta sul circuito di Philipp Island, ottenendo così il suo terzo trionfo stagionale dopo i successi di ... Da tg24.sky.it

australia bezzecchi vince sprintMotoGP | GP Australia: Bezzecchi conduce l’1-2 Aprilia nella Sprint - Marco Bezzecchi rispetta il pronostico e vince la Sprint del GP Australia MotoGP a Phillip Island. Lo riporta thelastcorner.it

australia bezzecchi vince sprintBezzecchi vince la Sprint del GP d'Australia: Bagnaia penultimo - Assenti per infortuni il campione del mondo Marc Marquez e l'iridato 2024 Jorge Martin ... Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Australia Bezzecchi Vince Sprint