In arrivo piogge e cieli grigi perturbazione atlantica sul Veneto

Dopo giorni di relativa stabilità, il tempo sul Veneto è destinato a cambiare. L’anticiclone che ha garantito condizioni miti è infatti in fase di declino, lasciando spazio a una perturbazione atlantica che, a partire da lunedì 20 ottobre, porterà un peggioramento diffuso anche sulla provincia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

