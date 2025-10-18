In arrivo piogge e cieli grigi perturbazione atlantica sul Veneto

Dopo giorni di relativa stabilità, il tempo sul Veneto è destinato a cambiare. L’anticiclone che ha garantito condizioni miti è infatti in fase di declino, lasciando spazio a una perturbazione atlantica che, a partire da lunedì 20 ottobre, porterà un peggioramento diffuso anche sulla provincia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

