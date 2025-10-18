Questa sera, sabato 18 ottobre, Massimo Gramellini torna su La7 con una nuova puntata di In Altre Parole, il talk che racconta l’attualità, la cultura e la società attraverso storie, riflessioni e il confronto con gli ospiti. Anticipazioni e ospiti del 18 ottobre 2025. Gramellini accoglierà in studio Rosy Bindi per commentare le notizie e i temi più significativi della settimana. Sull’attualità interverrà anche il Segretario Generale della CGIL, Maurizio Landini, per analizzare la condizione economica del Paese, dal tema delle pensioni e dei salari al potere d’acquisto, fino alla manovra finanziaria e all’imminente mobilitazione del 25 ottobre indetta dalla CGIL. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - In Altre Parole, Rosy Bindi e Maurizio Landini tra gli ospiti