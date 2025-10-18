In Altre Parole ospiti del 18 ottobre | Rosy Bindi e Maurizio Landini da Gramellini In studio anche Dacia Maraini Federico Rampini e Maurizio De Giovanni

Atomheartmagazine.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, sabato 18 ottobre, Massimo Gramellini torna su La7 con una nuova puntata di In Altre Parole: attualità, cultura e società si intrecciano nel confronto con ospiti di primo piano e nelle rubriche che hanno definito l’identità del talk. Indice. In Altre Parole anticipazioni 18 ottobre 2025 – Attualità: Rosy Bindi tra politica e diritti. Economia e lavoro: Maurizio Landini su salari, pensioni e manovra. Letteratura: Dacia Maraini presenta “Scritture segrete”. Idee e racconti: Federico Rampini e Maurizio De Giovanni. Le firme della squadra: sguardi, satira e pensiero critico. “Il Perplesso” di Gustavo Zagrebelsky. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

in altre parole ospiti del 18 ottobre rosy bindi e maurizio landini da gramellini in studio anche dacia maraini federico rampini e maurizio de giovanni

© Atomheartmagazine.com - In Altre Parole, ospiti del 18 ottobre: Rosy Bindi e Maurizio Landini da Gramellini. In studio anche Dacia Maraini, Federico Rampini e Maurizio De Giovanni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

parole ospiti 18 ottobreIn altre parole su La7, gli ospiti di stasera sabato 19 ottobre: Maurizio Landini e Dacia Maraini - Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera di In altre parole, sabato 18 ottobre 2025, condotto da Massimo Gramellini su La7. Secondo msn.com

parole ospiti 18 ottobreClaudio Sterpin a Verissimo. Ecco gli ospiti del weekend - Verissimo torna sabato 18 e domenica 19 ottobre su Canale 5 con Silvia Toffanin. Si legge su davidemaggio.it

parole ospiti 18 ottobreVerissimo 18-19 ottobre: ospiti, storie forti e sorprese nel weekend di Silvia Toffanin - Sabato 18 e domenica 19 ottobre il talk di Canale 5 promette momenti emozionanti, grandi confessioni e qualche sorpresa destinata a far discutere. Riporta alphabetcity.it

Cerca Video su questo argomento: Parole Ospiti 18 Ottobre