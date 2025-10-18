In Altre Parole ospiti del 18 ottobre | Rosy Bindi e Maurizio Landini da Gramellini In studio anche Dacia Maraini Federico Rampini e Maurizio De Giovanni
Questa sera, sabato 18 ottobre, Massimo Gramellini torna su La7 con una nuova puntata di In Altre Parole: attualità, cultura e società si intrecciano nel confronto con ospiti di primo piano e nelle rubriche che hanno definito l’identità del talk. Indice. In Altre Parole anticipazioni 18 ottobre 2025 – Attualità: Rosy Bindi tra politica e diritti. Economia e lavoro: Maurizio Landini su salari, pensioni e manovra. Letteratura: Dacia Maraini presenta “Scritture segrete”. Idee e racconti: Federico Rampini e Maurizio De Giovanni. Le firme della squadra: sguardi, satira e pensiero critico. “Il Perplesso” di Gustavo Zagrebelsky. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
