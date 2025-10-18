In Alaska Trump si era offeso e si è messo ad aiutare Kyiv Ora è tornata l’illusione del negoziato

Ilfoglio.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal vertice in Alaska del 15 agosto alla telefonata fra Donald Trump e Vladimir Putin, giovedì, sono passati 62 giorni durante i quali il presidente americano è diventato più aggue. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

in alaska trump si era offeso e si 232 messo ad aiutare kyiv ora 232 tornata l8217illusione del negoziato

© Ilfoglio.it - In Alaska Trump si era offeso e si è messo ad aiutare Kyiv. Ora è tornata l’illusione del negoziato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

alaska trump era offesoPutin vuole riportare il rapporto con Trump a prima dell'Alaska - Favori e divisioni fra il capo del Cremlino e il presidente degli Stati Uniti, in attesa del vertice di Budapest ... Scrive ilfoglio.it

alaska trump era offesoLa ricostruzione del vertice in Alaska Trump-Putin: 'Niente sorrisi, tra loro il gelo' - Il presidente americano ha alzato voce e ha minacciato di andar via. ansa.it scrive

alaska trump era offesoTrump si arrabbiò molto con Putin durante il loro ultimo incontro, rivela il Financial Times - Secondo il Financial Times a Ferragosto Trump avrebbe minacciato di andarsene, esasperato dall’inamovibilità di Putin sui negoziati per l’Ucraina ... Segnala ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Alaska Trump Era Offeso