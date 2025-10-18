Imposta di soggiorno maggiorata per le olimpiadi e paralimpiadi? Contrarietà assoluta di Federalberghi e Confcommercio

Federalberghi Confcommercio Verona è interventuo in merito alle indiscrezioni, emerse nelle scorse ore, riguardanti la possibile proroga per il 2026 delle misure incrementali sull'imposta di soggiorno con la possibilità riconosciuta ai Comuni di aumentarla del 140% (da 5 a 12 euro) nelle località. 🔗 Leggi su Veronasera.it

