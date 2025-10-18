Immunizzazione dei neonati contro il Virus Respiratorio Sinciziale la Regione la estende anche ai nati da aprile 2025
La Regione Emilia-Romagna amplia la platea dei destinatari della campagna di prevenzione contro le infezioni da Virus Respiratorio Sinciziale (VRS), una delle principali cause di bronchiolite e polmonite nei neonati e nei lattanti. Per garantire la massima copertura in vista dell’inizio della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
