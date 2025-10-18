Immigrazione clandestina a Como tre donne e un uomo espulsi | in quali Paesi sono stati rimpatriati

Quattro stranieri espulsi da Como per immigrazione clandestina e reati: rimpatriati tre donne turche e un uomo tunisino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Immigrazione clandestina a Como, tre donne e un uomo espulsi: in quali Paesi sono stati rimpatriati

COMO. Altri 4 stranieri immigrati irregolari rimpatriati grazie ai servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato di Como. Continua senza sosta e con costanza il contrasto all’immigrazione clandestina che genera solo illegalità e criminalità. - facebook.com Vai su Facebook

