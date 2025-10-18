Imago | le opere d' arte contemporanea in dialogo con il compianto del Ponte Lungo

Il progetto intende mettere in dialogo l’arte contemporanea con gli spazi spirituali, creando un legame tangibile tra cio? che gli artisti ci fanno vedere e sentire e ‘le cose che occhio non vide, ne? orecchio udi, ne? mai entrarono in cuore d’uomo’ (Is 64,3; 1Cor 2,9).La Fede quindi, quel. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it