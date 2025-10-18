La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 18 ottobre. Cauto ottimismo alla Casa Bianca nell'incontro tra il presidente americano, Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky all'indomani della telefonata di oltre due ore del tycoon con Vladimir Putin. Poche sorprese, nessun dettaglio ma certamente si capisce che il passo, stavolta, è cambiato. «Finirà anche questa guerra», promette Trump che all'inizio dell'incontro ha definito Zelensky «un leader molto forte. Penso che le cose stiano andando abbastanza bene - ha aggiunto - vogliamo vedere se possiamo farlo. Alcune linee guida sono state discusse nel corso della riunione in Alaska». 🔗 Leggi su Iltempo.it

