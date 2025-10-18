Ilary Blasi e Bastian Muller amore a gonfie vele in vacanza a Positano

Dilei.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Autunno dolcissimo per Ilary Blasi e il suo fidanzato Bastian Muller: i due si sono infatti concessi una breve vacanza a Positano, ampiamente documentata sui rispettivi social. La relazione sembra decisamente procedere a gonfie vele. La vacanza in Campania di Ilary e Bastian. Hanno scelto la romantica Costiera amalfitana per trascorrere qualche giorno di relax autunnale: Ilary Blasi e Bastian Muller sono più innamorati che mai, come si evince anche dagli scatti pubblicati sui loro social. La showgirl ha condiviso con i follower immagini dei bellissimi panorami di Positano, prelibatezze culinarie e angoli di caratteristici paesini, mettendo a tacere definitivamente le voci di una presunta crisi. 🔗 Leggi su Dilei.it

ilary blasi e bastian muller amore a gonfie vele in vacanza a positano

© Dilei.it - Ilary Blasi e Bastian Muller, amore a gonfie vele in vacanza a Positano

Approfondisci con queste news

ilary blasi bastian mullerIlary Blasi e Bastian Muller, amore a gonfie vele in vacanza a Positano - Autunno dolcissimo per Ilary Blasi e il suo fidanzato Bastian Muller: i due si sono infatti concessi una breve vacanza a Positano, ampiamente documentata sui rispettivi social. Come scrive dilei.it

ilary blasi bastian mullerIlary Blasi in Costiera con Bastian: relax e buon cibo a Positano - Weekend di sole, mare e amore per Ilary Blasi, avvistata in Costiera Amalfitana insieme al compagno Bastian Muller, imprenditore tedesco con cui fa coppia fissa da circa due anni. Segnala ilvescovado.it

ilary blasi bastian mullerIlary Blasi torna all’Oktoberfest con Bastian Muller: si gode la festa in abiti tradizionali - Ilary Blasi è tornata anche quest’anno in Germania in occasione dell’Oktoberfest. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ilary Blasi Bastian Muller