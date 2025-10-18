Ilary Blasi e Bastian Muller amore a gonfie vele in vacanza a Positano
Autunno dolcissimo per Ilary Blasi e il suo fidanzato Bastian Muller: i due si sono infatti concessi una breve vacanza a Positano, ampiamente documentata sui rispettivi social. La relazione sembra decisamente procedere a gonfie vele. La vacanza in Campania di Ilary e Bastian. Hanno scelto la romantica Costiera amalfitana per trascorrere qualche giorno di relax autunnale: Ilary Blasi e Bastian Muller sono più innamorati che mai, come si evince anche dagli scatti pubblicati sui loro social. La showgirl ha condiviso con i follower immagini dei bellissimi panorami di Positano, prelibatezze culinarie e angoli di caratteristici paesini, mettendo a tacere definitivamente le voci di una presunta crisi. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondisci con queste news
Totti rinnega la maglia "Sei Unica": «Non era per Ilary Blasi». Il retroscena svelato dopo 23 anni - facebook.com Vai su Facebook
Ilary Blasi e Bastian Muller, amore a gonfie vele in vacanza a Positano - Autunno dolcissimo per Ilary Blasi e il suo fidanzato Bastian Muller: i due si sono infatti concessi una breve vacanza a Positano, ampiamente documentata sui rispettivi social. Come scrive dilei.it
Ilary Blasi in Costiera con Bastian: relax e buon cibo a Positano - Weekend di sole, mare e amore per Ilary Blasi, avvistata in Costiera Amalfitana insieme al compagno Bastian Muller, imprenditore tedesco con cui fa coppia fissa da circa due anni. Segnala ilvescovado.it
Ilary Blasi torna all’Oktoberfest con Bastian Muller: si gode la festa in abiti tradizionali - Ilary Blasi è tornata anche quest’anno in Germania in occasione dell’Oktoberfest. Scrive fanpage.it