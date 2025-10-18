ilary blasi e bastian muller amore a gonfie vele in vacanza a positano

Autunno dolcissimo per Ilary Blasi e il suo fidanzato Bastian Muller: i due si sono infatti concessi una breve vacanza a Positano, ampiamente documentata sui rispettivi social. La relazione sembra decisamente procedere a gonfie vele. La vacanza in Campania di Ilary e Bastian. Hanno scelto la romantica Costiera amalfitana per trascorrere qualche giorno di relax autunnale: Ilary Blasi e Bastian Muller sono più innamorati che mai, come si evince anche dagli scatti pubblicati sui loro social. La showgirl ha condiviso con i follower immagini dei bellissimi panorami di Positano, prelibatezze culinarie e angoli di caratteristici paesini, mettendo a tacere definitivamente le voci di una presunta crisi. 🔗 Leggi su Dilei.it

