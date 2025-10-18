Ilaria Salis e l’odio per i poliziotti che vale più della vita
Le parole di Ilaria Salis sulla tragedia di Casale d’Azzano, dove tre carabinieri hanno perso la vita, mostrano quanto certa politica abbia smarrito ogni bussola morale. Davanti alla morte di tre servitori dello Stato, la deputata Avs ha parlato non di tragedia e dolore, ma di “emergenza abitativa”. Come se la vita di un uomo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ILARIA SALIS, VERGOGNA. Tre Carabinieri vittime di una strage a Verona mentre servivano lo Stato. Di fronte a questa tragedia, alcune parole sono inaccettabili. Ilaria Salis parla di “disagio sociale”, ma di rispetto per le vittime nessuna traccia. Questa è man - facebook.com Vai su Facebook
Ilaria Salis farnetica sulla strage dei Carabinieri di Verona e arriva a giustificare l’uccisione di tre militari. Siamo oltre la follia. La sinistra la difenderà anche questa volta o avrà la decenza di prendere le distanze? - X Vai su X
Ilaria Salis sull’esplosione di Verona: “Politica corresponsabile”. Il centrodestra: “Parole inaccettabili, giustifica la strage” - L’europarlamentare di Avs controreplica: “Campagna d’odio contro di me, strumentalizzato il mio post sui social” ... Riporta msn.com
Ilaria Salis, la commissione all'Eurocamera approva l'immunità: "Segnale positivo" - La Commissione Affari giuridici dell'Eurocamera ha respinto la revoca dell'immunità a Ilaria Salis. Segnala tg24.sky.it
Ilaria Salis, il Parlamento Ue voterà per l'immunità: cosa succede in caso di revoca - Domattina la commissione Juri del Parlamento Europeo voterà, a porte chiuse, sulla richiesta di revoca dell'immunità per Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, accusata dall'Ungheria di aver aggredito due ... Da tg24.sky.it