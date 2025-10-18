Ilaria Salis e l’odio per i poliziotti che vale più della vita

Le parole di Ilaria Salis sulla tragedia di Casale d’Azzano, dove tre carabinieri hanno perso la vita, mostrano quanto certa politica abbia smarrito ogni bussola morale. Davanti alla morte di tre servitori dello Stato, la deputata Avs ha parlato non di tragedia e dolore, ma di “emergenza abitativa”. Come se la vita di un uomo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

