Il Wall Street Journal a Trump | Diamo i missili Tomahawk a Kiev Zelensky | La Russia li teme ma sono realista

The Street - Le news da Wall Street con @carlasignorile Indici recuperano terreno Trump smorza tensioni con Cina Meno timori su banche regionali Prossima settimana i conti Tesla e Netflix Oro si prende una pausa

A Piazza Affari i titoli bancari risentono dell'impatto della manovra finanziaria 2026. Wall Street volatile stretta tra i timori per la qualità del credito degli istituti di medie dimensioni americani e le schiarite sul fronte commerciale Usa-Cina. L'oro ritracci

Trump-Zelensky, il dietro le quinte di un incontro «teso» e «duro». Ma il Wsj esorta il presidente: «Con i missili Tomahawk a Kiev pace più rapida» - Il tycoon inflessibile sulla concessione di altre armi agli ucraini: «Basta combattere, basta morti, basta spese ingenti e insostenibili»

Trump ha denunciato il Wall Street Journal per il caso Epstein - Donald Trump ha denunciato per diffamazione il Wall Street Journal, due suoi giornalisti, le società che lo posseggono (la Dow Jones e la News Corp) e il loro proprietario, Rupert Murdoch.

Rivelazione del WSJ: "Lettera oscena di Trump a Epstein". Lui smentisce e querela - La rivelazione bomba del Wall Street Journal, poi la smentita e l'attacco di Donald Trump: clima rovente negli Usa.