Il video del ministro Giuli che canta Albachiara per annunciare la città Capitale dell'arte contemporanea

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha annunciato che Alba (Cuneo) nel 2027 sarà la città capitale dell'arte contemporanea. Per farlo, invece di dire il nome della città, ha intonato i primi versi di Albachiara, la nota canzone di Vasco Rossi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

