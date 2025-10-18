Il video dal drone del nuovo Nodo di Rastignano
Ecco il sospiratissimo secondo lotto dell'ospera finanziata con 30,7 milioni di euro che arriva finalmente a compimento. Il tracciato di circa 1,5 chilometri collega la Fondovalle Savena, nel territorio di Pianoro, all’altezza del Ponte delle Oche con la rotatoria di Svincolo via Madre Teresa di Calcutta, nel comune di San Lazzaro di Savena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Momento crossover di grande radio venerdì 17 ottobre quando Nikki, voce di Summer Camp, è venuto ospite a Deejay Chiama Italia in occasione dell’uscita di “Transylfornia”, il nuovo album del suo progetto musicale La Superluna di Drone Kong. Nella chiac - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo #allarme #droni nei cieli europei. Chiusi, e poi riaperti nella notte, gli aeroporti di Copenaghen e Oslo, dopo un avvistamento di velivoli senza pilota di grandi dimensioni. Zelensky sullo scalo danese: "Opera dei russi" - X Vai su X
Soldati russi mostrano il nuovo sistema di difesa, poco dopo un drone lo distrugge - Video - L'episodio è avvenuto a settembre nella regione russa di Belgorod. Segnala msn.com
Nuovo drone sulla Flotilla, il video e la prova prima della partenza per Gaza: "Non ci fermiamo" - Nuovo drone sulla Flotilla, il video e la prova prima della partenza per Gaza: "Non ci fermiamo" Dopo il primo attacco di ieri sulla Family Boat a largo di Tunisi, oggi una nuova aggressione, mentre l ... Segnala rainews.it