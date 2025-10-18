Il video dal drone del nuovo Nodo di Rastignano

Ilrestodelcarlino.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco il sospiratissimo secondo lotto dell'ospera finanziata con 30,7 milioni di euro che arriva finalmente a compimento. Il tracciato di circa 1,5 chilometri collega la Fondovalle Savena, nel territorio di Pianoro, all’altezza del Ponte delle Oche con la rotatoria di Svincolo via Madre Teresa di Calcutta, nel comune di San Lazzaro di Savena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

video drone nuovo nodoSoldati russi mostrano il nuovo sistema di difesa, poco dopo un drone lo distrugge - Video - L'episodio è avvenuto a settembre nella regione russa di Belgorod. Segnala msn.com

Nuovo drone sulla Flotilla, il video e la prova prima della partenza per Gaza: "Non ci fermiamo" - Nuovo drone sulla Flotilla, il video e la prova prima della partenza per Gaza: "Non ci fermiamo" Dopo il primo attacco di ieri sulla Family Boat a largo di Tunisi, oggi una nuova aggressione, mentre l ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Video Drone Nuovo Nodo