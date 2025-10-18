il vescovo gambelli intervistato dai bambini

Pontassieve, 18 ottobre 2025 - Il vescovo intervistato dai bambini. Non capita tutti i giorni, ma d'altra parte quante domande hanno i bambini e spesso non sanno a chi dirle. La Scuola Giuntini di Pontassieve, a coronamento dei 140 anni di attività dell'istituto, fondato nel 1885 da Giuseppe Giuntini e radicato nella spiritualità vincenziana, ha ricevuto la visita dell'arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli, con la visitatrice della provincia italiana delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli Suor Maria Rosaria Matragna, la componente del consiglio nazionale delle Figlie della Carità, Suor Raffaella Spiezio, e i rappresentanti delle Istituzioni locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

