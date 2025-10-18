Il Vernacoliere in pausa dopo 40 anni di beffe feroci
«Trampe è geloso! Dazzi anche su’ ‘azzi!». «Lavoro alle donne: riaprano i casini! Fanno parte della nostra civirtà». «Blizze nelle mense Caritas, poveri una sega! Trovata gente che mangiava anche senza la dentiera». Irriverente. Sfacciato, beffardo, spudorato, impertinente, spassoso come pochi, sarcastico come quasi nessuno, sguaiato ma mai volgare, irrispettoso e cascasse il mondo, si ribaltasse l’universo, venisse giù la galassia intera, neanche in una pagina ordinario. Il Vernacoliere. L’ultimo, immenso, baluardo di satira in un’era in cui da ridere c’è rimasto pochino. Sempre lì, in edicola, in quella Toscana che non avrebbe potuto essere altrove, tutti catturati dalle sue civette inconfondibili, le scritte sopra le righe che ci sia: internet. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
