Il Venezia contro l' Empoli per le posizioni che contano Stroppa | Gruppo squadra straordinario
L'occasione ghiotta per risalire ancora in classifica e raggiungere le posizioni che contano davvero. Domani pomeriggio il Venezia scenderà in campo allo stadio Castellani di Empoli in occasione dell'8ª giornata di serie B. Fischio d'inizio alle ore 17.15.Clicca qui per iscriverti al canale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
