Il valore della Fika
Da molti anni intreccio la mia vita con la Svezia; quando i miei figli erano piccoli viaggiavamo spesso, vivendo periodi prolungati là, ora addirittura uno dei due miei figli vive stabilmente vicino Stoccolma. Questo legame personale mi ha dato la possibilità di osservare non solo ciò che ppare, paesaggi, città, istituzioni ma ciò che si respira: le abitudini profonde, i comportamenti quotidiani, i climatismi sociali e più osservo, più sono convinta che l’Italia abbia già tutto ciò che serve, creatività, bellezza, arte, patrimonio umano e culturale. Ciò che forse manca è la capacità di trasformare alcune abitudidini virtuose in sistemi, di rendere la nostra genialità un linguaggio condiviso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
