Il valico di frontiera di Rafah tra l'Egitto e Gaza resta chiuso. Avrebbe dovuto riaprire lunedì ma l'ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha fatto sapere pochi minuti fa che rimarrà sbarrato a tempo indeterminato, citando il mancato rispetto dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hamas. “La riapertura sarà valutata in base alla misura in cui Hamas svolgerà la propria parte nel restituire gli ostaggi caduti e nell'attuare il quadro concordato”, hanno spiegato funzionari governativi. La dichiarazione contraddice il precedente annuncio dell'ambasciata palestinese in Egitto, secondo cui il valico sarebbe stato aperto il 20 ottobre prossimo per consentire a chi risiedere nelle cittadine e nei villaggi della Striscia di tornare a casa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il valico di Rafah resta chiuso. Israele accusa: "Hamas non rispetta l'accordo"