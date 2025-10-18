il trench diventa corto anzi cortissimo e ti svolta tutti i look autunnali

Per l’autunno 2025, il trench si reinventa, si accorcia e diventa l’oggetto del desiderio più sbarazzino e versatile di stagione. un capo iconico che si spoglia della sua austerità per abbracciare un’allure più fresca, quasi impertinente, conquistando passerelle, street style e, naturalmente, il cuore delle celebrity. Visualizza questo post su Instagram Lo abbiamo visto fare capolino sulle passerelle di brand come The Row, Toteme e Loewe, che ne hanno decretato l’ascesa a must-have indiscusso. non più solo il capospalla da pioggia per eccellenza, ma un vero e proprio statement piece che riscrive le regole del layering. 🔗 Leggi su Dilei.it

